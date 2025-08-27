Calciomercato

Comuzzo ha detto no all'Arabia! Il difensore ha deciso di rifiutare l'Al Hilal

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 13:37Primo Piano
di Pietro Lazzerini
fonte Niccolò Ceccarini

Pietro Comuzzo ha deciso di dire no all'Al Hilal e resterà alla Fiorentina. Il club arabo allenato da Simone Inzaghi aveva offerto 35 milioni di euro alla Fiorentina che aveva di fatto accettato di cedere il giocatore dovendo però fare i conti con la volontà del giovane centrale. 

Neanche l'intervento del tecnico del club arabo ha fatto cambiare idea a Comuzzo, che ha quindi rifiutato l'Arabia come già l'aveva rifiutata a inizio estate.