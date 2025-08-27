FirenzeViola Comuzzo verso il no all'Al Hilal, che ha un'ultima carta ma vira su altri obiettivi

La seconda volta sarà definitiva? Pietro Comuzzo si prepara a dire un altro no all'Al Hilal che aveva messo il centrale classe 2005 della Fiorentina tra gli obiettivi per il suo calciomercato estivo. Simone Inzaghi lo vuole per portare avanti il progetto che i top club arabi hanno messo in atto questa estate: basta grandi stelle, meglio investire il fiume di denaro a disposizione su talenti che possano essere il presente ma soprattutto il futuro del campionato arabo. Anche così si spiega l'interesse dell'Al Hilal per il difensore viola che nella sua seppur giovane carriera si troverà ad aver detto di no già a diversi soldi.

Il primo approccio un paio di mesi fa

L'Al Hilal aveva deciso di puntare su Comuzzo già un paio di mesi fa, al termine della scorsa stagione, facendo capire all'entourage del calciatore la volontà di portarlo in Arabia questa estate. Quella volta fu direttamente il classe 2005 a non voler neanche ascoltare l'offerta economica del club arabo, ringraziando ma restando concentrato sulla Fiorentina. Anche stavolta sarà decisiva la sua volontà e ad oggi secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it non c'è alcuna apertura al trasferimento. All'Al HIlal resta solo una carta: Simone Inzaghi. Solo l'ex tecnico dell'Inter potrebbe far cambiare idea a Comuzzo che vuole restare a Firenze o comunque in Europa, non ha intenzione di trasferirsi in Arabia Saudita.

La posizione della Fiorentina

La Fiorentina, intesa almeno come dirigenza, è stata chiara fin dai primi approcci: per i 35 milioni promessi dagli arabi non si sarebbe opposta alla cessione e avrebbe lasciato scegliere il calciatore. Certo, in caso di assenso di Comuzzo poi sarebbe stato necessario anche l'avvallo di Commisso che già a gennaio stoppò tutto con il Napoli e vede nel ventenne una bandiera possibile della sua Fiorentina. Però sono tutti discorsi che resteranno ipotesi, perché a meno di 6 giorni dalla chiusura del calciomercato sono scarsissime le possibilità che Comuzzo saluti Firenze.