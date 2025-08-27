FirenzeViola Si accende il mercato intorno a Comuzzo. Lindelof (o Leite) e Nicolussi Caviglia nel mirino, con la permanenza di Fortini può arrivare Lamptey e partire Parisi nonostante il rinnovo

Ancora soltanto all’orizzonte, ma le grandi manovre, quelle che definiranno la rosa a disposizione di Stefano Pioli, cominciano a delinearsi. Nella settimana che porterà i viola ad affrontare il Polissya nel ritorno del play-off di Conference, e successivamente il Torino nella seconda trasferta di campionato, Pradè e Goretti sembrano pronti a disporre le carte sul tavolo, e adesso sembra più semplice immaginare cosa attendersi nelle ultime ore di trattative.

Mosse in difesa e sulle fasce

Così dopo una serata, quella di lunedì, utile a definire il futuro di Fortini (che sarà ancora viola) resta egualmente in ballo il nome del ghanese Lamptey del Brighton che la Fiorentina potrebbe prendere a prescindere, magari valutando da qui ai prossimi giorni la partenza di Parisi (nonostante il rinnovo di contratto) piuttosto che del giovane esterno reduce dal prestito alla Juve Stabia. Più fantasiosa la voce spagnola che vorrebbe i viola alla finestra per Alaba, che per il momento avrebbe rifiutato le avances. E mentre dall’Arabia c’è chi fa sul serio per Comuzzo, con l’Al Hilal di Simone Inzaghi pronto a offrire 35 milioni in attesa di responsi dal calciatore non così convinto dalla destinazione (tanto da restare in attesa di altre offerte, magari dalla Premier League o dalla Bundesliga dove il Lipsia resta in corsa) i viola sono dati come iperattivi pure sulla pista Lindelof, difensore svincolato con un passato tra Benfica e Manchester United. Da capire chi andrebbe a sostituire il trentunenne svedese visto che comunque non mancherebbero gli interessi nemmeno per Pablo Marì, ma intanto sarebbe pronto anche il piano “b” rappresentato da Diogo Leite dell’Union Berlino per il quale sono disposti ad arrivare a 8 milioni di euro.

Nicolussi Caviglia l'obiettivo per il centrocampo

Intanto si lavora non solo per la linea a tre davanti a De Gea, visto che a centrocampo i tanti rumors su Nicolussi Caviglia da ieri sono diventati qualcosa di più di semplici voci. I viola seguono il mediano del Venezia da settimane, adesso sembrano più convinti di provare l’affondo seppure ci sia distanza con la richiesta dei veneti da oltre 10 milioni, probabilmente anche alla luce delle difficoltà registrate per arrivare Pellegrini il cui attuale ingaggio con la Roma (praticamente 6 milioni) resta ostacolo assai difficile da superare. Niente che sia ancora concluso, ovvio, ma certamente indirizzi che anticipano cosa attendersi negli ultimi giorni di mercato. Gli stessi in cui la Fiorentina, oltre che affrontare il Torino, si augura di conoscere le avversarie da affrontare nella prima fase di Conference League, dopo aver ovviamente chiuso la pratica Polissya senza troppi patemi d’animo.