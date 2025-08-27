Andrea Mancini racconta: "Alla Fiorentina segnalai Kvaratskhelia a Pradè"

In una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il figlio di Roberto Mancini, Andrea, oggi direttore sportivo alla Sampdoria, ha parlato anche di un nome che fece quando lavorò nel team mercato della Fiorentina, nel suo primo incarico al fianco di Daniele Pradè: "Gli parlai di Kvaratskhelia - confessa Mancini - lo avevo visto nel Rubin Kazan nel 2021. Non riuscimmo a prenderlo"

Poi racconta il suo sogno: "Fare il ds in un club con mio padre allenatore. Finalmente potrei cazziarlo io per una volta. Non so se accadrà, ma se ci riuscirò ci divertiremo insieme.Ci avevo già provato a maggio scorso, ma per tornare alla Samp non era il momento giusto".