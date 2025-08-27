Non solo Lindelof. Gazzetta: "Fiorentina, doppio colpo con Nicolussi Caviglia"

vedi letture

Come sottolinea stamani La Gazzetta dello Sport, saranno caldissimi gli ultimi giorni di mercato per la Fiorentina e in particolare per i suoi responsabili Daniele Pradè e Robert Goretti. Qualcosa si sta muovendo soprattutto a livello difensivo, dove i due cambi in 62 minuti operati da Pioli a Cagliari hanno attivato un allarme in casa viola. Victor Lindelof, esperto trentunenne svedese ora svincolato, è molto vicino ai viola che potrebbero accontentare Pioli che aveva chiesto un centrale rapido, scrive la rosea.

L'altro affare a cui sta lavorando la Fiorentina è con il Venezia per Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista con la valigia pronta da giorni. La richiesta iniziale del Venezia è stata alta, di 15 milioni di euro, ma ogni giorno che passa il prezzo si può abbassare. Soprattutto con gli eventuali soldi derivanti da una cessione di Pietro Comuzzo in Arabia, la Fiorentina avrebbe i soldi per sistemare anche il centrocampo.