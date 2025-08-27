Le scelte di Pioli in vista del Polissya: chance per Fazzini e Richardson?
Secondo quanto riporta stamani il Corriere dello Sport - Stadio, Jacopo Fazzini e Amir Richardson stanno sperando in una maglia da titolare domani in Conference League contro il Polissya. L'assenza di Moise Kean, squalificato per due giornate dopo l'espulsione per reazione rimediata all'andata, costringerà Pioli a scelte obbligate in attacco con Edin Dzeko che potrà così giocare la sua prima partita dall'inizio con la maglia della Fiorentina.
I dubbi che si porta dietro Pioli sono legati al fatto di disputare tre partite in una settimana a questo punto della stagione, seppur non complete nel minutaggio: Fazzini come trequartista nell’ipotetico 3-4-2-1 avrebbe ottime possibilità di giocare dall’inizio, idem Richardson, e non a caso l’allenatore viola li ha provati insieme in quel ruolo e in quel modulo nelle amichevoli. Infine, Mandragora, Sabiri e Viti cercano un posto a centrocampo e in difesa.
