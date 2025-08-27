Chiesa potrebbe tornare in Nazionale. Gattuso ha detto di aspettarlo

Federico Chiesa cambia il proprio destino e potrebbe tornare a vestire la maglia dell'Italia. Per l'attaccante si riavvicina la possibilità di essere considerato nelle prossime convocazioni della Nazionale visto che nelle prime due giornate di Premier League l'ex Juventus è stato inserito da Arne Slot in due scorci di partita finali e Chiesa lo ha ripagato subito con un pesantissimo gol contro il Bournemouth.

Il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha detto di aspettarlo e, secondo il Corriere dello Sport, nella lista che definirà questo venerdì potrebbe esserci lui per i prossimi impegni contro Estonia (4 settembre a Bergamo) e Israele (l’8 a Debrecen). L'ultima apparizione di Chiesa con la maglia della Nazionale risale al 29 giugno 2024, giorno di Italia-Svizzera 0-2 all'Europeo, che ha decretato l'eliminazione degli azzurri dal torneo agli ottavi di finale.