La Roma su Angeloni. I giallorossi vogliono il responsabile del settore giovanile viola

La Roma su Angeloni. I giallorossi vogliono il responsabile del settore giovanile violaFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:05Rassegna stampa
di Redazione FV

Opportunità alla Roma per Valentino Angeloni? Il responsabile del settore giovanile della Fiorentina, reduce dai due bei risultati della vittoria della Viareggio Cup e dello Scudetto del campionato Primavera 1, è entrato nel mirino della Roma che ha salutato da poco Massimo Tarantino, uno degli uomini scelti e dalla parte di Claudio Ranieri. La società giallorossa aveva provato a portare a Trigoria Michele Sbravati, senza però riuscire a convincere il dirigente. Ora dunque sarebbe Angeloni il profilo preferito dalla Roma. 

Angeloni alla Roma: i giallorossi ci pensano

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il dirigente attualmente sotto contratto con la Fiorentina potrebbe andare a sostituire Tarantino nella gestione del vivaio giallorosso. O almeno così sperano i Friedkin. L'alternativa ad Angeloni è Frara del Frosinone. 