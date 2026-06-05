Grosso e la tesi a Coverciano: "Vorrei essere vincente, ma soprattutto convincente"

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Che allenatore è e sarà Fabio Grosso? È la domanda a cui prova a rispondere stamani La Nazione facendo un viaggio nella tesi che nel 2013 il prossimo allenatore della Fiorentina conseguì a Coverciano per ottenere il patentino di Uefa Pro. Il titolo era già eloquente: "Atteggiamento, mentalità, motivazione... poi tattica e moduli".

La tesi di Coverciano

Diciannove pagine per delineare una filosofia che ancora oggi è attuale nell'operato dell'allenatore. Nessuna lavagna tattica o riferimento a modelli calcistici, Grosso di concentra sull'aspetto psicologico del calcio, il rapporto tra guida e gruppo. Senza coesione non esiste risultato, non a caso Grosso cita "L'attimo fuggente" e il famoso momento in cui il professor Keating invita gli studenti a guardare il mondo da un'altra prospettiva salendo sui banchi. Questa la frase finale: "Mi piacerebbe riuscire a rappresentare l'immagine di un allenatore vincente ma intanto vorrei cominciare con l'essere un allenatore convincente".