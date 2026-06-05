Ecco quando è atteso l'annuncio di Fabio Grosso alla Fiorentina

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Dopo la rescissione del suo contratto con il Sassuolo, Fabio Grosso si prepara a diventare a tutti gli effetti il nuovo allenatore della Fiorentina. Secondo il Corriere dello Sport - Stadio, l'allenatore ex Campione del Mondo sarà annunciato già oggi dal club viola, mentre lunedì Paratici e Ferrari saranno negli Stati Uniti per incontrare il presidente Commisso.

Così iniziano a delinearsi i contorni del progetto per la stagione 2026-27. La combinata Paratici-Grosso adesso infilerà le mani nella costruzione della squadra e la sintonia tra ds e allenatore sarà fondamentale per poi partire presto sul mercato, con i primi nomi che già si rincorrono. La Fiorentina studia varie soluzioni, da Laurienté a Volpato passando per Viery, Obert e Revivo. Ma a breve ci saranno tanti altri profili in orbita viola.