Oggi il calendario di Serie A. Le tre richieste della Fiorentina alla Lega

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Oggi alle 18.30 al Teatro Regio di Parma ci sarà la compilazione del calendario di Serie A e La Nazione fa il punto su cosa si dovrà aspettare la Fiorentina. Confermate le 3 finestre anziché 4 per gli impegni della Nazionale. Il calendario sarà asimmetrico, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la stessa avversaria. Due i turni infrasettimanali: 28 ottobre e 6 gennaio.

Le tre richieste della Fiorentina

Il quotidiano scrive che la Fiorentina ha inoltrato tre richieste alla Lega. Giocare in casa la seconda giornata (meglio se di sabato, proprio il 29) che coinciderà col centenario del club, una partita in trasferta il 29 novembre causa Maratona, e infine giocare l’ultima giornata sempre in trasferta, per consegnare il Franchi una settimana prima agli operai.