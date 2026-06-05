De Gea può partire. Le manovre per la porta della Fiorentina: Bento o Mandas

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Manovre per la porta della Fiorentina. Come riporta stamani La Gazzetta dello Sport, tra i tanti argomenti sul tavolo della dirigenza viola ci sono anche quelli legati a chi saranno i prossimi portieri. Perché se David De Gea venisse tentato dalla Juventus o dalla Premier - scrive la rosea - la storia con la Fiorentina potrebbe essere riscritta con un addio, nonostante stia bene a Firenze e abbia indossato pure la fascia da capitano.

Chi come alternativa sul mercato? Due nomi

Stanno già cominciando a circolare dei nomi accostati ai viola come quello di Bento, brasiliano classe '99 attualmente Al Nassr che era già stato a un passo dalla Serie A lo scorso gennaio quando doveva andare al Genoa, prima che la trattativa saltasse. L'altro profilo è quello di Mandas, di proprietà della Lazio che è stato in prestito al Bournemouth e se non venisse riscattato in Inghilterra potrebbe diventare un'idea. Il destino di De Gea potrebbe invece legarsi a quello di Alisson perché, in caso di chiusura definitiva del Liverpool alla sua partenza, allora i bianconeri si butterebbero su altri obiettivi tra cui proprio lo spagnolo che a Firenze è il secondo giocatore più pagato (3 milioni annui) dopo Kean e se salutasse abbasserebbe il monte ingaggi. In uscita anche Christensen, mentre la certezza è l'azzurri che prolunga fino al 2028.