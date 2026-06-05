Clamorosa permanenza di Solomon alla Fiorentina? Paratici ci sta pensando

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Manor Solomon ha aperto ad una clamorosa permanenza a Firenze con delle parole a margine dell'impegno in amichevole di Israele contro l'Albania. Come sottolinea il Corriere dello Sport - Stadio, il calciatore ha spiegato come il suo post sui social del 27 maggio scorso non fosse un messaggio d'addio, solo un modo per celebrare il termine della stagione. Il problema - sottolinea il quotidiano - è che per riscattare il classe '99 dal Tottenham, la Fiorentina dovrebbe versare nelle casse degli inglesi 10 milioni di euro pattuiti lo scorso gennaio.

Cosa fa la Fiorentina con l'esterno?

Solomon non ha convinto del tutto a Firenze per via dei problemi fisici cronici che lo hanno condizionato per tutta la carriera e anche nel suo semestre in Italia. La priorità della Fiorentina sul mercato in ogni caso è trovare degli esterni per Grosso, ecco che quindi l'idea di confermare il numero 19 potrebbe prendere piede nella testa di Paratici. Palla al nuovo direttore sportivo, che cercherà di ottenere uno sconto dal suo vecchio club per il riscatto di Solomon.