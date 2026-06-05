Grosso il primo passo della rivoluzione di Paratici. Poi la ricerca del tesoretto

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Adesso è ufficiale: Fabio Grosso ha rescisso con il Sassuolo ed è pronto a firmare il biennale (con opzione per il terzo anno) che lo legherà alla Fiorentina. Come sottolinea il Corriere Fiorentino oggi in edicola, si tratta del primo passo della rivoluzione estiva che porterà avanti Paratici. Poi lavorerà al monte ingaggi del club viola parlandone prima con Joseph Commisso e poi ragionando su come lavorare con un monte stipendi che sfiora i 65 milioni di euro.

Tutti in bilico, alla ricerca del tesoretto

Non sarà uno scherzo ridurre questa cifra e sono iniziati gli interessi per diversi calciatori della rosa della Fiorentina. Da Kean a Gudmundsson fino a Dodo, destinato a fare le valigie con la Roma che deve avvicinarsi ai 15 milioni richiesti dal club viola per la cessione dell'esterno brasiliano. Il quotidiano scrive che questo è l'obiettivo della Fiorentina: raccogliere un possibile tesoretto con il quale poi andare a rinforzare la rosa sul mercato.