Favasuli e la percentuale della Fiorentina. Che potrebbe riacquistarlo in estate

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"La Fiorentina rischia di mangiarsi le mani per la cessione di Costantino Favasuli al Catanzaro". Così scrive oggi il Corriere dello Sport - Stadio parlando della situazione del terzino classe 2004, venduto un anno fa a titolo definitivo ai calabresi per una cifra simbolica. In Serie B sono stati 2 gol e 9 assist più la consacrazione nel calcio dei grandi arrivata con la convocazione di Baldini in Nazionale.

La percentuale sulla rivendita della Fiorentina

La Fiorentina comunque ha mantenuto una quota sulla futura rivendita: il 50%. Secondo il quotidiano, non è da escludere che Paratici e Goretti sfruttino la clausola a proprio favore, magari pensando ad un suo riacquisto con sconto. Questo per due motivi: evitare un potenziale rimpianto e costruire una squadra sempre più giovane e italiana. Il precedente di Daniele Ghilardi, cresciuto nelle giovanili viola e oggi alla Roma, insegna.

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