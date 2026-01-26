La Roma adesso cerca un piano B dopo Fortini: il punto del CorSport

La Roma cerca anche un nuovo esterno sinistro da consegnare a Gian Piero Gasperini e nella lista definita dalla dirigenza il nome di Niccolò Fortini non sembra essere più in prima fila: lo scrive il Corriere dello Sport che spiega come la trattativa sia in salita, coi giallorossi che hanno offerto 10 milioni, bonus inclusi, mentre la Fiorentina chiede in questo momento 15 milioni.

E allora ecco le altre soluzioni per la fascia: Dayann Methalie e David Moller Wolfe sono i nomi caldi. Per il calciatore del Tolosa l’interesse è forte: comunicata la disponibilità a spingersi fino a 15 milioni, ma la richiesta di 25-30 milioni rende l’operazione in salita. Più percorribile, invece, la strada che porta a Wolfe del Wolverhampton: contatti avviati, spiragli aperti, opportunità di fine mercato. L’affare si incastrerebbe con l’interruzione del prestito di Tsimikas e il suo ritorno ai Reds. Sul fondo, come una suggestione che non smette di affascinare, c’è Matteo Ruggeri dell’Atletico Madrid.