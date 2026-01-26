Fiorentina, tutto sul difensore: per la Nazione la pista Dragusin è ancora in piedi

La Nazione sottolinea come adesso la priorità della Fiorentina sia un difensore: una settimana di mercato che servirà alla società ad accontentare il desiderio espresso anche da Paolo Vanoli nel post-partita di domenica odpo la sconfitta di Cagliari. Un nome buono rimane quello di Diogo Leite, mancino, contratto con l'Union Berlino in scadenza a giugno. Occhio però, scrive la Nazione, a Radu Dragusin. Nome depennato qualche settimana fa, però ancora in attesa di una squadra che ci punti per dargli continuità dopo l'operazione al ginocchio.

I rapporti tra il Tottenham, Paratici e lo stesso calciatore sono noti da tempo. Sembrava tutto fatto con la Roma, poi si è registrata una retromarcia che sa di stop definitivo alla trattativa. Possibile che Paratici e Goretti stiano aspettando di capire il futuro di Dragusin prima di prendere un altro giocatore? Probabile, si risponde la Nazione.