La Fiorentina studia anche le uscite sul mercato: Kouamé e Sabiri i prossimi a partire

Settimana finale del mercato che sarà utile anche per le cessioni in casa viola. Come ricorda il Corriere dello Sport, la Fiorentina dovrà sistemare gli esuberi. Da qui al 2 febbraio è previsto l’addio di Christian Kouame, che è ai margini del progetto di Vanoli. Non per nulla sabato ha giocato titolare nella Primavera di Daniele Galloppa, saltando quindi la gara della prima squadra contro il Cagliari. L'ivoriano ha un accordo coi viola fino al 2027 e guadagna 1,7 milioni a stagione. Su di lui hanno chiesto informazioni Pisa, Genoa, Sampdoria, Osasuna, Valencia e Girona.

Da tenere d’occhio, scrive il Corriere, anche la situazione di Abdelhamid Sabiri, che negli ultimi tre anni è stato in prestito all'Al-Fayha, l'Ajman Club e l'Al-Taawoun, per poi rientrare a Firenze dove ha ancora sei mesi di contratto. Su di lui c’è Genoa. Su Niccolò Fortini situazione ancora da chiarire: l'esterno classe 2006 non è centrale nelle idee di Vanoli. Si parte da una base d'asta di 15-20 milioni.

