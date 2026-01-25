Ennesimo ko in uno scontro diretto, Tuttosport: "La Fiorentina deve preoccuparsi"

Fiorentina-Cagliari combaciava con la prima al Franchi dalla scomparsa di Rocco Commisso, e i viola non volevano che finisse così. L'intenzione era omaggiare il presidente con un'altra vittoria dopo quella di Bologna, un'altra prestazione convincente. "Invece, è arrivata contro un Cagliari solido, trascinato dal talentino Palestra, la prima sconfitta di questo inizio 2026 dopo due successi e altrettanti pareggi: il gol di Brescianini ha illuso dopo l'uno-due di Kilicsoy e Palestra, ma non è bastato alla Fiorentina per evitare l'ennesimo ko in uno scontro diretto", scrive Tuttosport nelle sue colonne odierne.

Il quotidiano torinese prosegue, poi: "Al di là del mercato, la Fiorentina deve preoccuparsi di riprendere il cammino perché la strada per la salvezza è ancora lunga. Lo ha capito contro questo Cagliari arrivato carico, con le idee chiare e gli stessi che hanno battuto la Juve, capace di colpire in ripartenza e di mettere a nudo le difficoltà difensive dei viola".