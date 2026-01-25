La Fiorentina non reagisce al Cagliari, La Nazione: "I viola hanno una carica bassa"

Il pomeriggio del Franchi si apre con un grosso carico di emozioni, date dal tributo per Rocco Commisso. Fiorentina-Cagliari era la prima al Franchi dopo la morte del presidente viola, con la squadra di Vanoli che dopo l'exploit di Bologna voleva continuare ad onorare al meglio il suo patron. Invece capitola sotto i contropiedi del Cagliari, in una gara che La Nazione, nelle sue pagine sportive, riassume così: "Partita che i viola gestiscono male (primo tempo da incubo, reazione importante ma tardiva, nella ripresa), e finiscono per perdere, tornando così a inguaiarsi nella lotta per non retrocedere".

Spazio poi al giudizio sulla tentata risposta data dai viola dopo il doppio vantaggio dei sardi: "La reazione della Fiorentina? Ha una ricarica di batteria bassa, ma la forza della disperazione sveglia i viola. Da annotare un guizzo di Gud (palo) e, nel giro delle sostituzioni l’innesto di Harrison che va in difesa al posto di Gosens. Poi (30’) ecco l’imbucata di Dodo da cui nasce l’assist per Brescianini che riaccende partita e morale. Inizia il tardivo assedio viola. Assedio sfortunato (Brescianini sbaglia il bis e Mina salva sulla linea) e con Caprile ancora fenomeno su Fabbian e Gud. Ma non basta".