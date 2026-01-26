Che fine ha fatto Fazzini? Il classe 2003 è sparito dai radar e può partire

Sul Corriere Fiorentino spazio anche alla questione uscite. Sono tanti i calciatori nella rosa della Fiorentina che cercano una destinazione entro il 2 febbraio prossimo, a cominciare da Luca Ranieri che è reduce dai sondaggi avviati da Lazio e Torino (per quanto ci risulta sarebbe stato l'agente a proporlo); poi c'è Niccolò Fortini sul cui conto converrà restare vigili. Già, perché per l’esterno il cui contratto scadrà il prossimo anno un rilancio della Roma è tutt’altro che remoto, senza contare ulteriori inserimenti che potrebbero riguardare anche Jacopo Fazzini, uscito dai radar delle scelte tecniche di Vanoli.

Per l’ex Empoli aveva chiesto qualche informazione il Bologna senza però approfondire molto il discorso, anche per lui però i prossimi potrebbero essere giorni importanti, gli stessi nei quali pure Hans Nicolussi Caviglia spera di ricevere notizie. Con l’arrivo di Brescianini e Fabbian, e le uscite di Richardson e Sohm, anche a centrocampo il lavoro non è del tutto completato, testimonianza di come da qui a lunedì molte situazioni debbano essere sistemate per consegnare a Vanoli una rosa più omogenea, scrive il Corriere.