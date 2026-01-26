FirenzeViola In 4 allungano il passo, serve fare di più per salvarsi. Mercato, in rimonta l'opzione Bijol

Poteva, e doveva, essere l'occasione per accorciare ancora, alla fine si è rivelato un buco nell'acqua. Il passo falso contro il Cagliari complica nuovamente le cose per la Fiorentina, bloccata al terz'ultimo posto in classifica mentre il Genoa, battendo il Bologna, allunga e aggancia il gruppetto di squadre che osserva la lotta per la salvezza a quota 23 punti.

Ingenuità imperdonabili

Non che ai viola abbia fatto difetto un po' di coraggio nella gara contro i sardi. Rileggendo la sfida di domenica le occasioni di Gudmundsson nel primo tempo e quelle di Brescianini e Fabbian nella ripresa sono motivo di rammarico, e conferma anche di un po' di sfortuna, ma sono semmai le amnesie difensive a preoccupare. Fosse solo perché in momento del genere servirebbero nervi molto più saldi

Serve fare di più

E' sotto il profilo della maturità allora che il passo indietro si fa grave, quasi che la completa consapevolezza di come si deve affrontare la corsa alla salvezza sia venuta meno dopo i recenti progressi. Nel modo in cui i viola hanno incassato i gol si scorge ancora la leggerezza di un gruppo che si fa superare con troppa facilità. Atteggiamento collettivamente migliorato insomma, ma non abbastanza

Priorità difensiva

Serve fare di più, e serve anche che la dirigenza stringa per un difensore che porti valore aggiunto. Seppure la partenza di Ranieri sia tornata incerta vista la frenata della Lazio sulla cessione di Romagnoli le partenze di Mari e Viti scoperchiano i problemi di un reparto dove serve più leadership e pure qualità. Nel giro di una settimana quando si chiuderanno le trattative, per Paratici e Goretti, non può che essere questa la priorità del mercato invernale, e forse anche per questo in mezzo a tutte le difficoltà per i vari Dragusin, Diogo Leite o Niakate potrebbe presto tornare di moda il nome di Bijol del Leeds.