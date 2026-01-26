L'AIA scioglie le riserve: Fiorentina-Como affidata al signor Ayroldi

vedi letture

L’AIA ha reso nota la terna arbitrale designata per Fiorentina-Como, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia (domani, stadio Franchi, ore 21). Il direttore di gara sarà Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta, coadiuvato da Vecchi e Trinchieri e il quarto uomo Arena. Al Var ci sarà Camplone, all’aiuto Var Fourneau.

FIORENTINA-COMO Martedì 27/01 h. 21.00

Ayroldi

Vecchi-Trinchieri

IV: Arena

VAR: Camplone

AVAR: Fourneau