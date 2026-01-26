Paratici e un mercato che adesso per i viola è di attesa: l'esempio di Dragusin
Anche il Corriere Fiorentino dedica un ampio spazio al mercato viola, in particolare alla ricerca di un difensore. Il Ds Roberto Goretti e il futuro Ds Fabio Paratici stanno valutando profili diversi ma ancora siamo lontani dal concretizzare un acquisto che, l'ha fatto capire lo stesso Paolo Vanoli dopo Fiorentina-Cagliari, serve a questa squadra. Per il Corriere prende sempre più corpo l’idea di attendere gli ultimi giorni di mercato, come spesso accade. Il quotidiano fa l'esempio di Radu Dragusin: la Fiorentina lo segue da tempo senza riuscire ad affondare il colpo, mentre anche il Milan potrebbe inserirsi dopo i tentativi della Roma.
Solo in assenza di affondi concreti da altri club, i viola potrebbero tornare in corsa nelle ore finali. Sullo sfondo poi i nomi di Diogo Leite (Union Berlino), Sikou Niakaté (Braga) e Jaka Bijol (Leeds).
