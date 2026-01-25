Fiera degli errori per Comuzzo. Col Cagliari sbaglia tutto, è il peggiore in campo

Piovono voti e commenti amari per Pietro Comuzzo, all'indomani di Fiorentina-Cagliari. Il classe 2005 è bocciato da tutta la critica sportiva, che rifila solo pesanti insufficienze al difensore centrale, reo di aver perso la marcatura su Kilicsoy in occasione del primo gol sardo. "In generale una partita in salita anche nelle letture delle ripartenze avversarie quando invece dovrebbe controllare con maggiore sicurezza. Una partita di sofferenza fino alla fine", scrive La Nazione; "Fiera degli errori sul vantaggio del Cagliari: perde l’uomo, arranca e commetterebbe pure fallo da rigore. Inizia con un passaggio sbagliato e non trova mai la misura e finisce con un altro errore grossolano, con tanto di ammonizione", si accorda il Corriere Fiorentino; "La deviazione nella sua porta è sfortunata, ma sbaglia completamente la lettura. Non è l’unica", il parere de la Repubblica (ed. Firenze).

Le pagelle di Comuzzo:

La Gazzetta dello Sport, 4.5

Corriere dello Sport-Stadio, 5

Tuttosport, 4.5

La Nazione, 4.5

Corriere Fiorentino, 4

la Repubblica, 4.5