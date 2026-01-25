Bonus finiti per la Fiorentina, il Corriere Fiorentino: "E Kean? Servirebbe una risposta"

Se l'aspettavano in pochi il ko della Fiorentina per mano del Cagliari, a giudicare dai commenti dei quotidiani odierni. Lo stesso scrive il Corriere Fiorentino, con la firma di Ernesto Poesio, che inizia l'analisi affermando: "Uno stop inaspettato". Prima di aggiungere, poi: "Abbassare la guardia non è consentito soprattutto a una squadra come la Fiorentina che i bonus, in questo campionato, se li è già giocati tutti. [...] È necessario dunque che i nuovi arrivati trovino presto più spazio (l’ingresso di Brescianini e Fabbian ha regalato spinta) e che l’obbligato turn over privilegi non gli impegni infrasettimanali ma quelli del campionato. Una scelta forse dolorosa, ma obbligata dalle prestazioni di una squadra che si è messa nelle condizioni di non poter scegliere i propri obiettivi".

Scrive poi il Corriere: "Di certo sarà fondamentale ritrovare il prima possibile l’apporto sul campo di Moise Kean. Dalla Fiorentina assicurano che il problema sia solo fisico e non comportamentale. Il problema alla caviglia però risale a metà dicembre e da allora Kean ha quasi sempre giocato per poi finire in tribuna solo nelle ultime due gare. C’è stata dunque una ricaduta? E se sì, è stata dovuta a una gestione sbagliata del giocatore? Domande a cui sarebbe interessante avere una risposta".