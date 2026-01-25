Lancetta indietro di un mese: primo tempo buttato, Vanoli bocciato dai quotidiani

vedi letture

Fiorentina-Cagliari non è stata la gara che ci si aspettava, almeno da parte viola. Paolo Vanoli incappa in una sconfitta inattesa e in una prestazione che, da parte della sua squadra, alla vigilia del match doveva essere di tutt'altro spessore. L'allenatore non viene quindi risparmiato dalla stampa sportiva locale e nazionale, che rifila una sfilza di insufficienze alle sue scelte: "La Viola butta il primo tempo e si fa sorprendere in contropiede. Brescianini serviva subito. Solomon tolto nel momento in cui si era acceso e stava tormentando il Cagliari in tandem con Dodo. Cambio poco giustificabile", scrive in merito il Corriere dello Sport-Stadio. A cui fa eco La Nazione: "La Fiorentina gioca come dovrebbe per venti minuti e poi, dopo aver subito il gol, va in confusione, riportando la lancetta del tempo indietro di un mese. Ma la differenza, rispetto al passato, è che si riprende e per buona parte della ripresa, almeno di orgoglio, va a cercare il pari. Deve ricaricare subito i suoi perché martedì c’è la coppa e soprattutto sabato prossimo il Napoli". Più secco e diretto, invece, il Corriere Fiorentino: "Che fosse difficile si sapeva, che si tornasse più o meno alle gare contro Verona e Parma era però imprevedibile".

Le pagelle di Vanoli:

La Gazzetta dello Sport, 5

Corriere dello Sport-Stadio, 4.5

Tuttosport, 5

La Nazione, 5

Corriere Fiorentino, 5

la Repubblica, 5