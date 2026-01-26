FirenzeViola Nicolussi Caviglia aspetta un rilancio del Cagliari. Ma il tempo stringe

vedi letture

Tra gli esuberi da piazzare (?) c'è Hans Nicolussi Caviglia. Il classe 2000 è in attesa di un eventuale rilancio del Cagliari, che inizialmente aveva offerto al Venezia 500 mila euro di prestito oneroso più 4-5 milioni per il diritto di riscatto. I lagunari, proprietari del suo cartellino, hanno rifiutato la proposta e non interromperanno il prestito alla Fiorentina finché il giocatore non avrà trovato una destinazione che soddisfi tutti. Cosa non è detto che accada per forza.

La mansione del ragazzo.

La posizione di Nicolussi Caviglia resta in fase di definizione, nel senso che ad oggi non può che essere considerato l'alternativa al titolare fisso Niccolò Fagioli. Se quest'ultimo dovesse assentarsi per qualsiasi motivo, troverebbe in Nicolussi Caviglia l'unico sostituto di ruolo. Il che non è un fattore da sottovalutare nell'ottica di una potenziale permanenza del centrocampista valdostano. Il mercato di gennaio è breve e non garantisce soluzioni sicure.

Lo scenario futuro.

Dall'altra parte Nicolussi Caviglia non può certo essere entusiasta della prospettiva di fare la panchina fino a giugno. Per questo coltiva la speranza che si faccia avanti qualcuno da qui al termine delle trattative (ossia lunedì 2 febbraio alle ore 20:00). La dirigenza viola aspetta di capire come evolverà la situazione, consapevole che in caso di uscita del centrocampista potrebbe servire un nuovo innesto di ruolo da assicurare a Paolo Vanoli. E il tempo stringe.