Diogo Leite è il preferito per la difesa viola: si può chiudere a 2-3 milioni

La Fiorentina è alla ricerca di un rinforzo difensivo nell’ultima settimana di mercato, con l’obiettivo di aggiungere un’alternativa nel reparto arretrato e ritrovare solidità dopo l’addio di Pablo Marì. La necessità è stata confermata anche dall’allenatore Paolo Vanoli, che ha sottolineato come la rosa sia corta in difesa. La sconfitta contro il Cagliari, diretta concorrente per la salvezza, ha evidenziato ulteriormente le lacune del reparto.

Il profilo ricercato è quello di un difensore esperto, possibilmente mancino e pronto a inserirsi rapidamente nei meccanismi viola. Il nome in cima alla lista è quello di Diogo Leite, centrale portoghese ventisettenne dell’Union Berlino, già seguito in passato dalla Fiorentina. Cresciuto nel Porto e forte di oltre 100 presenze in Bundesliga, Leite unisce fisicità (192 cm), esperienza e buone doti in impostazione. Il suo contratto è in scadenza e l’operazione potrebbe chiudersi per 2-3 milioni, anche se resta da trovare l’accordo con il giocatore. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

In precedenza, riporta la Gazzetta, il preferito era Diego Coppola del Brighton, ma l’inserimento del Paris FC ha raffreddato la pista. Restano sullo sfondo altre opzioni come Jaka Bijol, Radu Dragusin, Daniele Rugani e Federico Gatti. Sul fronte uscite, la situazione di Luca Ranieri resta da monitorare, mentre Niccolò Fortini potrebbe partire in caso di un’offerta adeguata.