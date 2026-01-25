L'omaggio del Franchi a Commisso. Contro il Como anche la famiglia presente

vedi letture

Prima di Fiorentina-Cagliari, tutto il Franchi si è unito nel ricordo di Rocco Commisso. Il compianto presidente viola, scomparso una settimana fa, è stato commemorato in occasione della prima gara a Campo di Marte dopo la sua morte e il Corriere Fiorentino, oggi in edicola, ripercorre quel che si è visto nel prepartita: cinquecento componenti del vivaio, ragazzi e ragazze, sono entrati sul rettangolo di gioco con una rosa bianca in mano, sulle note prima di «Sarà per te» di Francesco Nuti e poi di «Tears for heaven» di Eric Clapton, mentre in mezzo al campo è stato svelato un grande telo con l’effigie di Commisso intento a mandare un bacio. Un ulteriore tributo è apparso sul maxischermo, con un video commemorativo sotto lo sguardo emozionato del d.g. Ferrari e degli oltre 20 mila spettatori presenti.

De Gea e compagni sono infine scesi in campo con una maglia speciale, con le iniziali di Commisso sotto lo stemma. Anche la Curva Fiesole ha voluto ricordare il patron viola con un testo diffuso all’interno della curva. Domani alle 18 nel Duomo di Firenze sarà celebrata una messa in suffragio di Rocco Commisso alla presenza anche della moglie Catherine e del figlio Joseph, attesi poi al Franchi per la gara di Coppa Italia di martedì contro il Como.