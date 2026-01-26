Il Toro punta Ranieri. Tuttosport: "Differenza tra domanda e offerta"

Il Torino è la peggior difesa del campionato ed è reduce da sei gol incassati contro il Como: per questo i granata cercano rinforzi soprattutto là dietro. Scrive Tuttosport: Cairo e Petrachi restano vigili pure su quanto sta accadendo in casa Fiorentina, dove Luca Ranieri sembra tra coloro destinati a fare i bagagli a causa dello scarso utilizzo da parte di Vanoli (a spingere per una sua cessione, ad ora, è l'agente che l'ha proposto a due club).

Il mancino sarebbe, caratteristiche alla mano, l’ideale per completare il reparto arretrato granata e potrebbe arrivare alla corte di Baroni per 5-6 milioni rispetto all’iniziale richiesta da 8 della Viola. Su di lui c’è però anche la Lazio, anche se i biancocelesti, come comunicato ieri, dovrebbero tenere Alessio Romagnoli (cessione in Qatar che sembra sfumata).