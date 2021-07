LA NAZIONE, Per Italiano conta solo la squadra

La Nazione, in edicola stamani, descrive il modus operandi di Vincenzo Italiano in vista del ritiro di Moena e della prossima stagione. Punto primo: tutti sono uguali, non ci saranno preferenze in base a ingaggi o palmares. Punto secondo: come le partite, o addirittra «più delle partite» saranno importanti gli allenamenti. Per guadagnarsi una maglia da titolare bisognerà impegnarsi. Sempre. Punto terzo: Italiano a Spezia comunicava la formazione un’ora e mezzo prima della partita, lasciando i giocatori sul filo, proprio perché tutti erano potenzialmente titolari. Lo stesso sistema sarà adottato anche a Firenze. Questi tre punti per cominciare la gita nel nuovo mondo viola, che sarà assolutamente evidente e visibile a Moena per lo stile e l’intensità degli allenamenti.