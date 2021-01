LA NAZIONE, L'unica risposta si chiama vittoria

La Nazione si concentra sulle parole di Cesare Prandelli in vista della gara di stasera. L'allenatore - si legge - sa che la Fiorentina non si gioca tutto, ma tantissimo. Da quando c'è lui in panchina, almeno quattro vigilie sono state come questa: Benevento, Genoa, Bologna e Cagliari. E solo una volta è andata bene, grazie al gol di Vlahovic contro i sardi. L necessità è di vincere, di giocare sporcandosi la maglia, per questo sarà di nuovo 3-5-2. Meno qualità teorica, più concretezza pratica.