LA NAZIONE, Italiano recupera il tris di infortunati

Come riportato da La Nazione in una Fiorentina che ha iniziato a correre nella direzione giusta, ha riscattato in gran parte la stagione avviata in modo poco incoraggiante e si prepara a una primavera tutta da vivere, in tutto questo, il ritorno di Castrovilli, Sottil e Terzic, rappresenta concretamente un surplus di qualità ed energie preziosissimo. Probabilmente decisivo. Lo stop del campionato, la pausa per le Nazionali, diventa così il momento giusto perché i tre viola rimasti fuori a lungo per infortunio, ritrovino condizione e spunti per essere di nuovo al top nella prestazione e nel rendimento. Gaetano Castrovilli. E’ riemerso dal ko nelle ultime sfide pre-sosta. E se l’è cavata subito bene. Gli allenamenti, il lavoro e le giornate in campo durante lo stop al campionato, permetteranno a Castro di tornare al 100 per cento della condizione con l’obiettivo di essere uno dei candidati forti a riprendersi una maglia da titolare da subito. Riccardo Sottil. L’esterno andrà ad ampliare le soluzioni a disposizione di Italiano per completare, partita dopo partita, la linea d’attacco. Sottil può far respirare Ikonè, Nico Gonzalez, Saponara o Kouame. Aleksa Terzic. Si è fermato da poco, ma la prospettiva di tornare subito in campo, quando il campionato riaccenderà il motore è concreta. Terzic è senza dubbio una delle migliori sorprese della stagione e il suo rendimento ha tracciato un grafico in netta salita.