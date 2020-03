LA NAZIONE, In arrivo la lunga estate della Serie A

La Nazione di oggi fa il punto sul campionato italiano e le tempistiche attese per la ripresa, dopo l'annuncio dato ieri che l'Europeo previsto nel 2020 si giocherà nel 2021. E visto che le coppe non sono nell'universo della Fiorentina in questo momento, il club viola sta organizzando la ripartenza, in attesa che la federcalcio fissi al 9-10 maggio la data per il riavvio del campionato. Due scenari: uno in cui la Serie A finisce a giugno, l'altro in cui anche luglio sarebbe coinvolto. Rivoluzionati così allenamenti, ma anche piani per le vacanze dei calciatori, ma anche e soprattutto i ritiri: possibile che le squadre studino una preparazione più corta, ricominciando ad inizio agosto. Senza scordarsi del mercato: con la possibilità che si vada oltre al 30 giugno, è in fase di preparazione una norma che estenda di 15-30 giorni questo periodo, così da mantenere tutti al proprio posto.