LA NAZIONE, Il Pistolero Piatek punta Prandelli

"Il Pistolero punta Cesare". Con questo titolo La Nazione apre oggi le sue pagine sportive. Saranno due mesi importanti anche per capire chi confermerà Prandelli o chi vorrà mandare a giocare altrove. Intanto, scrive il quotidiano, riprende quota la questione lasciata a metà con l’Hertha Berlino per Piatek. Il nuovo mister gigliato e il centravanti polacco hanno lavorato insieme, nel Genoa, c'è ottimo feeling e non è passato inosservato il messaggio-social che Piatek ha lanciato una manciata di minuti dopo la nomina di Cesare ad allenarore della Fiorentina. Per quanto riguarda la trattativa, l’Hertha potrebbe ribadire alla società viola la disponibilità a far partire Piatek con la formula del prestito oneroso e il riscatto obbligatorio. A settembre non se ne fece nulla perché la Fiorentina voleva un prestito biennale.