LA NAZIONE, Iachini e la squadra restano a casa

La Fiorentina, un po’ come accade anche ad altri club di A, aspetta. C’è sì, da ieri, il via libera del Viminale agli allenamenti individuali all’interno dei centri sportivi dei club, ma prima di tutto si attende di conoscere gli sviluppi della situazione anche sulla base del nuovo protocollo medico in fase di ultimazione. Prima di tutto, insomma, viene la salute, quella dei calciatori che, eventualmente a piccoli gruppi e soltanto nell’area esterna, potrebbero tornare a ricolorare di viola il centro Astori, ma anche quella dello staff, tecnico e sanitario. Ciascuno, non appena sarà legittimata la riapertura, arriverà con la propria auto già in tenuta da allenamento, andrà direttamente in campo senza alcuna sosta intermedia e, nel pieno ed assoluto rispetto delle regole di distanziamento sociale, potrà sfruttare l’area per l’attività di corsa.