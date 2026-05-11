La moviola di Fiorentina-Genoa: su Parisi più rigore che no
Moviola severa da parte del Corriere dello Sport nei confronti di Luca Massimi, arbitro di Fiorentina-Genoa giocata ieri al Franchi. Il quotidiano assegna il 5 in pagella al fischietto del match, segnalando un po' di pasticci per un arbitro probabilmente ai saluti. Dal tocco di braccio di Zatterstrom fuori area non ravvisato al fallo fischiato su De Gea quando era stato il portiere a colpire gli avversari. Dubbi sul tocco di mano in area di Ranieri su tiro di Ekuban perché il braccio era largo, ma il check assolve l'arbitro.
Poi si parla della trattenuta di Pongracic su Ostigard, un contatto di gioco, e soprattutto del calcio di Amorim su Parisi: era più rigore che no. Anche il VAR si prende il 5 in pagella. Decisamente meno severa La Gazzetta dello Sport che assegna 6 a Massimi spiegando: "Gestisce senza affanni una partita senza episodi dubbi. Forse poteva essere più fiscale su Ellertsson, entrato duro su Solomon: fallo al limite del giallo".
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