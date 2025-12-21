Oggi in campo anche la Primavera: alle 13 affronta il Cagliari per mantenere il primato
La Fiorentina Primavera oggi scende in campo al Viola Park alle ore 13:00 e affronterà il Cagliari con due obiettivi: un primato da difendere e tante contendenti da allontanare il più possibile. La formazione di Galloppa ha di recente rallentato notevolmente la sua corsa (appena una vittoria nelle ultime cinque giornate, con un bilancio di sei punti totali) ma nonostante tutto resta ancora in cima alla classifica, se pur raggiunta ieri dall’Inter che ha battuto 3-1 in rimonta il Genoa.
Per l’appuntamento odierno tuttavia il tecnico, si legge su La Nazione, dovrà fare a meno dell’esterno offensivo Bertolini, a sua volta out per decisione del giudice sportivo dopo il rosso rimediato per proteste a Cremona che lo terrà fuori due turni. Possibile, invece, il ritorno dal 1’ di Puzzoli.
