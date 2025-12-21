Oggi in campo i titolari, il Corriere Fiorentino: "Giocatori principali colpevoli"

Il Corriere Fiorentino fa il punto sul futuro di Vanoli. Il Vanolismo sarebbe grinta e concretezza e invece la Fiorentina è di burro anziché di ferro e arriva alla sfida da dentro o fuori con l'Udinese con la difesa battuta ininterrottamente da 12 gare. I numeri al Franchi sono spaventosi: 5 sconfitte e 2 pareggi. Difficile trovare qualcosa a cui aggrapparsi in una domenica che si annuncia in salita, con la curva in sciopero che resterà fuori i primi 20 minuti per manifestare il proprio dissenso contro la squadra, la dirigenza e la proprietà.

Ma tocca ai giocatori dare una scossa. Sono loro i principali colpevoli. Oggi giocheranno i titolari, Kean guiderà l’attacco con Gudmundsson, Fagioli il centrocampo con Mandragora, Ranieri riprenderà in mano la difesa.