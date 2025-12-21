Paratici più di un'idea, per La Nazione: "Domani può essere il giorno giusto"
Per Vanoli la gara con l'Udinese è decisiva, si legge su La Nazione. Dovesse arrivare la vittoria non ci sarebbero dubbi sulla permanenza del tecnico, ma in caso contrario, si aprirebbe il casting. Una cosa però è certa: la decisione sul nuovo eventuale allenatore potrebbe prenderla direttamente Fabio Paratici. La strada sembra tracciata, l'offerta è sul tavolo e c'è stata apertura da parte del dirigente.
Una serie di call conference hanno dato l'accelerata all'operazione. Adesso manca la risposta definitiva dello stesso Paratici, ma si avanti con fiducia. Domani può essere anche il giorno giusto, ma a livello burocratico, il fatto che sia tornato solo poche settimane al Tottenham, rallenta un po' il tutto fino ai primi giorni della nuova settimana.
