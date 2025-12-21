FirenzeViola Oggi Fiorentina-Udinese, partita-verità: Vanoli passa a quattro dietro, Ranieri può fare il terzino

Nel momento più delicato, suo e della Fiorentina, Paolo Vanoli oggi contro l'Udinese (stadio Franchi, ore 18) potrebbe proporre una Fiorentina diversa, come annunciato anche dallo stesso tecnico giovedì. In particolare potrebbe giocare con la difesa a quattro, modulo con il quale ha ottenuto l'unica vittoria in Conference due giovedì fa. Vanoli ha sempre dichiarato che il problema della squadra non è di modulo ma a questo punto provare a cambiare tatticamente non può certo peggiorare i risultati ottenuti con la difesa a tre, visto che in serie A ha raccolto solo due punti, a Genova e in casa con la Juve, e poi collezionato solo sconfitte, più le due in Conference con l'Aek e il Losanna. Insomma domani deve mostrare lui per primo il coraggio di apportare dei cambiamenti perché finora si è vista la stessa Fiorentina schierata da Pioli.

Ecco che dunque Dodo e Parisi (Gosens è ancora ko) dovrebbero restare bassi con Fortini e Kouame esterni di centrocampo anche se l'ivoriano non ha ancora 90 minuti nelle gambe e 45 li ha già spesi giovedì. Ecco che allora, nel caso non voglia sovraccaricarlo, Parisi potrebbe giocare avanzato e Ranieri spostarsi sulla fascia con un centrale tra Marì e Pongracic ad affiancare Comuzzo. In mediana Mandragora e Fagioli mentre davanti Gudmundsson opera alle spalle di Kean.

Intanto l'Udinese arriva forte della vittoria sul Napoli e con un ex viola, Zaniolo, che vorrà far vedere quelle qualità e quei gol in cui la scorsa stagione a Firenze nessuno ha creduto. Di seguito le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-4-1-1): 43 De Gea; 2 Dodo, 15 Comuzzo, 6 Ranieri, 65 Parisi; 29 Fortini, 8 Mandragora, 44 Fagioli, 99 Kouame; 10 Gudmundsson; 20 Kean. All. Vanoli

UDINESE (3-5-2): 40 Okoye; 31 Kristensen,27 Kabasele, 28 Solet; 59 Zanoli, 24 Piotrowski, 8 Karlstrom, 32 Ekkelenkamp,13 Bertola; 10 Zaniolo, 9 Davis. All. Runjaic