La Fiorentina ha scelto Paratici, la Repubblica-Firenze: "Ecco cosa manca per la chiusura"

vedi letture

Anche su la Repubblica-Firenze si parla del possibile arrivo di Fabio Paratici a Firenze. La Fiorentina ha deciso di affidare la direzione tecnica a Fabio Paratici, attualmente ds del Tottenham dove opera in coabitazione con Johan Lange. Per la chiusura dell’affare mancano appunto i dettagli da definire con il club inglese ed il sì definitivo del dirigente cui è stato offerto un contratto molto lungo, ma la scelta viola è fatta.

Superata la concorrenza di Cristiano Giuntoli, la Fiorentina si è mossa sull’ex di Sampdoria e Juventus che recentemente è stato a un passo dal diventare il nuovo ds del Milan, decidendo di provare ad affidargli la ricostruzione tecnica di una squadra totalmente incapace ad ora di risollevarsi dalla crisi in cui si è infilata fin da subito. Qualora venissero risolti tutti i dettagli quindi, Paratici sbarcherà a Firenze senza che altre figure lascino il club. Con Goretti (che dovrebbe rimanere ds) ha un ottimo rapporto e la transizione verso un mercato di gennaio dove i viola devono assolutamente essere protagonisti sarebbe così meno traumatica.