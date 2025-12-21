Tifosi, la Fiesole tuona e l'aria si è fatta pesante: oggi attesi 19mila spettatori contro l'Udinese

La partita tra Fiorentina e Udinese chiude una settimana davvero tesa a Firenze, si legge sul Corriere dello Sport. La sconfitta di giovedì sera in Conference League ha inasprito i rapporti tra il club e l'ambiente, tanto che la Curva Fiesole aveva già annunciato che avrebbe disertato i primi venti minuti della gara di oggi, invitando il resto degli spettatori a fare lo stesso. L'aria si è fatta pesante.

Poi il quotidiano fa il punto sugli spettatori: non è previsto il tutto esaurito per la sfida di oggi. Stando agli ultimi dati ufficiali, l'Artemio Franchi ospiterà circa 19mila tifosi. A differenza di domenica scorsa, quando gli spalti erano stati riempiti, è difficile aspettarsi uno stadio gremito e particolarmente partecipe. Sarà curioso capire in quanti risponderanno all'appello della Curva, facendo il proprio ingresso al termine dei venti minuti stabiliti per la contestazione.