Fiorentina-Udinese, totoformazione: quotidiani tutti concordi, sarà difesa a 4 con out Pongracic

Vanoli prova a stravolgere tutto. Oggi con l'Udinese la squadra viola disputerà una gara decisiva della propria stagione e la novità principale è che la base su cui poggerà la squadra non sarà più la difesa a tre, ma a quattro. Salvo clamorose retromarce, Vanoli punterà su una sorta di 4-4-1-1. In porta torna De Gea, dopo che Martinelli ha avuto spazio a Losanna. Davanti a lui la linea a 4 inedita dovrebbe essere composta da Dodo, Comuzzo, Ranieri e Parisi. A sedere quindi dovrebbe finire Pongracic, che non ha sicuramente brillato nelle ultime uscite. A centrocampo confermato Kouame a sinistra, Fortini a destra e nel mezzo Fagioli e Mandragora. Davanti i soliti due, la solita coppia: Gudmundsson e Kean.

Corriere dello Sport (4-4-1-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Fortini, Mandragora, Fagioli, Kouame; Gudmundsson; Kean.

