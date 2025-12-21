Commisso punta Paratici, Tuttosport: "Trattativa in corso: in viola ritroverebbe alcuni ex Juve"
"La Fiorentina sceglie Paratici per provare a salvarsi" è questo il titolo che si legge nella prima pagina di Tuttosport quest'oggi in edicola sulla Fiorentina. La trattativa per portare il dirigente è in corso: in viola fra l’altro ritroverebbe Kean, Mandragora, Fagioli e Nicolussi Caviglia. Per ribaltare una situazione quasi compromessa Commisso punta sull’ex dirigente della Juve.
Tutto questo con la Fiorentina che oggi scende in campo contro l'Udinese, in una gara che sa di ultima spiaggia innanzitutto per Paolo Vanoli, ma anche per la sua squadra sempre più a picco, si legge sul quotidiano. Non potendo cambiare granché gli interpreti Vanoli potrebbe modificare il modulo sperando sia sufficiente per ritrovare quella vittoria che in Serie A manca dal 26 maggio.
