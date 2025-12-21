Con l'Udinese ennesimo esame da dentro o fuori: Vanoli rischia, deve dare un segnale

vedi letture

Il Corriere Fiorentino fa il punto sulla gara di stasera tra Fiorentina e Udinese, ennesimo esame da dentro o fuori, una squadra fisica, tosta, magari discontinua, migliore in trasferta e con uno Zaniolo in più nel motore. Losanna è stato il punto più basso, insieme alla gara casalinga con l’Aek Atene, anche in virtù del valore degli avversari, più disastrose (non più gravi) del Lecce e del Verona in casa, concorrenti dirette contro le quali i viola hanno alzato le braccia.

Vanoli sembrava in confusione nel dopopartita di Coppa, le sue dichiarazioni non sono piaciute, ma quel che è peggio è che è sembrato scollegato dalla realtà, travolto da una situazione più grande di lui. E adesso è davanti all’ennesimo bivio: ripartire o arrendersi. Sino a oggi la squadra è stata sorda ai suoi richiami, brava solo a mangiarsi gli allenatori, prima Pioli e poi l’ex del Toro, che oggi in caso di sconfitta rischia seriamente il posto. La speranza è di non dover arrivare a una decisione forte immediata. Però Vanoli un segnale lo deve dare.