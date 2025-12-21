Alta tensione a Firenze, per La Gazzetta dello Sport: "Vanoli sul filo si affida a Kean"

Oggi al Franchi c'è in gioco tutto, si legge su La Gazzetta dello Sport. Sarà una serata ad alta tensione, con la piazza in fermento, Paolo Vanoli che rischia la panchina e i giocatori che devono dare un segnale di reazione in una gara che ha già il sapore dell'ultima spiaggia. Il clima è teso: ci sarà anche lo sciopero del tifo con la Curva Fiesole che ieri con un comunicato ha preso una posizione netta.

Sul quotidiano si legge come ancora una volta la Fiorentina si aggrappa a Kean per ripartire. A Vanoli serve lui e il vero De Gea. La sua panchina però è a rischio: ha chiesto unità di intenti, mentre sta pensando di passare alla difesa a quattro con Dodo e Fortini sulla catena di destra e Parisi e Kouame a sinistra.