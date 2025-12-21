Vanoli sotto osservazione: con un passo falso oggi con l'Udinese sarebbe a rischio esonero

vedi letture

Per la Fiorentina la gara con l'Udinese sarà l'ultima spiaggia, si legge su la Repubblica-Firenze. Il percorso di Vanoli è sotto osservazione, con il club giustamente fermo nell’elargire fiducia al proprio tecnico all’esterno, ma a domandarsi contemporaneamente dentro le mura cosa fare in caso di ulteriori passi falsi. Perché vincere oggi significherebbe dare un minimo di ossigeno ai viola che in quindici giornate non sono mai riusciti nell’impresa, scalando il primo gradino di una scala lunghissima che porta alla salvezza.

Qualsiasi altro risultato inghiottirebbe la Fiorentina spingendola nei pressi del punto di non ritorno. Sperando l’eventualità non si presenti mai, va comunque disegnato lo scenario. In quel caso Vanoli rischierebbe, e anche parecchio, anche se dentro la società l’ipotesi di andare avanti con lui non è affatto esclusa. Il problema principale restano i calciatori mai in grado di dare un segnale singolo e collettivo: cambiarne 25 però è impossibile. La vittoria darebbe invece un briciolo di tranquillità al tecnico spostando l’attenzione sull’ultima sfida del 2025, quella del 27 dicembre a Parma, e soprattutto sul mercato.