Fiorentina, c'è l'Udinese e La Nazione la definisce come: "I novanta minuti più drammatici"

Quelli di stasera contro l'Udinese vengono definiti da La Nazione come i novanta minuti più drammatici a livello sportivo. Quel che serve è una radicale trasformazione emotiva: perché con la paura si è visto che non si arriva da nessuna parte. I giocatori sono chiamati ad avere un moto di orgoglio e un'aggressività agonistica ben diversa.

In questo momento la squadra viola è come un pugile alle corde, che sta subendo e lo fa cercando di prenderne il meno possibile. E lo deve fare mettendosi a bordo ring con i guantoni al posto giusto e poi cercare di riguadagnare il centro ring ed essere di nuovo in grado di contrattaccare. C'è bisogno di un chiaro segnale da parte della squadra per uscire da una situazione che può diventare letale.